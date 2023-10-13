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Erdoğan: Afrika Kıtası ile ticaret hacmimiz 41 milyar dolara yaklaştı

Erdoğan: Afrika Kıtası ile ticaret hacmimiz 41 milyar dolara yaklaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika Kıtası ile 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2022 sonunda 41 milyar dolara yaklaştı. Afrika’daki doğrudan yatırımlarımızın toplam değeri 10 milyar doları aştı. Bugün 100 bini aşan Afrikalı işçinin Türk yatırımcılar sayesinde istihdama kavuşması bizim için gurur kaynağıdır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nun dördüncüsü vesilesiyle kıtayı temsilen binlerce kilometre mesafeden toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Yapılan işler ve alınan kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağını belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

"Türkiye olarak kıtaya yönelik kibirli bakış açılarını elimizin tersiyle ittik. Afrikalı kardeşlerimizle göz hizasında ilişki kurmaya, duygudaşlık geliştirmeye, birbirimizi daha çok anlamaya ihtimam gösterdik.

"100 bini aşan Afrikalı işçinin Türk yatırımcılar sayesinde istihdama kavuşması gurur kaynağımızdır"

Kıtayla 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2022 sonunda 41 milyar dolara yaklaştı. Afrika’daki doğrudan yatırımlarımızın toplam değeri 10 milyar doları aştı. Bugün 100 bini aşan Afrikalı işçinin Türk yatırımcılar sayesinde istihdama kavuşması bizim için gurur kaynağıdır.

Türk müteahhitlerin kıta genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri 85,5 milyar doları geçti. Kıtada 41 ülke ve 62 noktaya uçan Türk Hava Yollarımız, Afrikalı kardeşlerimizi diğer coğrafyalara bağlıyor.

Tüm Afrika’daki büyükelçilik sayımızı 44’e çıkardık. Ankara’da 38 Afrika ülkesinin büyükelçisine ev sahipliği yapıyoruz. Toplam 48 Afrika ülkesiyle iş konseyleri kurduk.

Önümüzdeki dönemde, Afrika Kıtası Serbest Ticaret Alanı’nın ticaret ve yatırımlar bakımından önemli fırsatlar doğuracağını değerlendiriyoruz.

Barış ve güvenliğin kalkınmanın temel şartı olduğu şiarıyla savunma sanayi alanındaki tecrübemizi de Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız.

"Afrika halklarını bağrımıza basmayı sürdüreceğiz"

Afrika Birliği’nin G20 üyeliğine en başından beri tam destek verdik. Yeni Delhi’de yapılan son G20 zirvesinde Afrika Birliği’nin üye olmasını memnuniyetle karşıladık.

Afrika Kıtası’nın küresel sistemde hak ettiği yeri alması için bundan sonra da gereken her türlü katkıyı sağlayacağız. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir millet olarak hiçbir ayrım yapmadan Afrika halklarını bağrımıza basmayı sürdüreceğiz."

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