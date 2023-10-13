İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için birçok ilde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Abone ol

Fatih ve Taksim camilerini dolduran vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Filistin" konulu cuma hutbesini dikkatle dinledi.

Hutbede, "Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, topyekun bir halk korkunç silahlarla bombalarla katledilmiştir. Gazze’de bugün tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmü yaşanmaktadır. Bütün bu baskı ve zulümlerin karşısında Müslümanlara özgürlük mücadelesinde direnmekten başka çare kalmamıştır. " ifadeleri kullanıldı.

Camilerde cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi.

Ankara

Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından grup adına basın açıklaması yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği Bölge Başkanı Harun Özçelik, Filistin'in 75 yıldır işgal altında olduğunu, bugüne kadar yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazze halkının tüm insani ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığını dile getiren Özçelik, "Gazze nefes alamıyor. Tüm girişimler bastırılmış, bütün dünya sırtını dönmüş, Gazze'yi unutmuş durumda. Gazze'de son 6 günde 500'e yakın çocuk, yüzlerce kadın, binlerce sivil halk ölmüş durumda. Binlerce bina yıkıldı." diye konuştu.

"Ailemize, çocuklarımıza bu haklı davayı anlatalım"

Tarihin ender olaylarından birine şahitlik edildiğini söyleyen Özçelik, şunları kaydetti:

"Her birimizin yapacağı birçok şey var. Nesillerimiz Filistin davasından habersiz. Ailemize, çocuklarımıza bu haklı davayı anlatalım. Siyonist destekçisi ticari mallara ambargo artık bir bilinç halini almalı. Türkiye'de siyonist uşakları ilk defa bu kadar pervasız oldu. Bu uşaklara karşı sesimizi yükseltelim. Sanal mecralarda Filistin davasını her dilde anlatalım. STK'lerimiz, sendikalarımız, yabancı ülkelerdeki STK'lere mesajlar göndersin. Muhalefet partileri tüm dünyaya çağrıda bulunsun, iktidarı daha güçlü tepki vermeye zorlasın."

İzmir/Uşak/Manisa/Denizli/Aydın

Konak Meydanı'nda bulunan Yalı Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında, yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Başkanı Uğur Bayrak, yaptığı açıklamada, İsrail'in zulmüne karşı tüm dünyayı tepki göstermeye davet ettiklerini belirtti.

Bayrak, tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıktıklarını, Filistin'in direnişine destek olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Gazze'de abluka altında kalmış milyonlarca mazlum kardeşimize bir insani yardım koridoru açılmak zorundadır. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."

Filistinliler için Manisa'da Hatuniye Camisi, Uşak'ta Ulu Camii, Aydın'da ADÜ Üniversite Camisi ve Denizli'de Delikliçınar Yeni Camii'de cemaatin yoğun katılımıyla gıyabi cenaze namazları kılındı, dualar edildi.

Manisa'da Hatuniye Camisi'ndeki cenaze namazına, Vali Enver Ünlü de katıldı.

Edirne

Edirne'de Eski Cami'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Edirne Eğitim Birim Başkanı Ömer Bozkurt basın açıklamasında İsrail'in saldırıları sonucu binlerce Filistinli'nin şehit edildiğini belirtti.

İsrail ablukası nedeniyle Filistin vatandaşların yıllardır zulüm altında olduğunu ifade eden Bozkurt, "Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Şimdi İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanı." dedi.

Bir süre slogan atan grup dağıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi'nde cuma namazı vaazında İl Müftüsü Yusuf Eviş, Filistin halkına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Böyle bir vahşetin kabul edilemeyeceğini ifade eden Eviş, tüm Müslümanları birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet etti.

Cuma namazının ardından yeniden saf tutan vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edildi.

Tekbir getiren grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Tekirdağ'da da Namık Kemal Üniversitesi Tatbikat Camisi'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı.