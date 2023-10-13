İsrail’den itiraf: 'Dünyanın en güçlü ordusunu kurduk, 7 Ekim'de darmadağın oldu'

İşgalci İsrail ordusunu hedef alan Aksa Tufanı operasyonunun oluşturduğu şoku Fransız medyasına değerlendiren İsrail iç istihbaratı Şin Bet eski Başkanı Ayalon, büyük yatırımlarla kurdukları ordunun 7 Ekim'de darmadağın olduğunu söyledi.

Abone ol

Filistin tarihinin en büyük askeri kıyamını gerçekleştiren Kassam Tugayları’nın İsrail’e yönelik havadan, karadan ve denizden gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonu işgal kuvvetlerini sarstı. Karşılık olarak Gazze’de insan avına çıkan İsrail, işgal ettiği topraklardaki hareketliliği engelleyemiyor.

Çatışmalar Tel Aviv’in kuzeyine kadar sıçradı. Aşkelon’a peş peşe Filistin roketleri düşüyor. İsrail’de 27 noktada sıcak çatışmalar sürüyor. İsrail’in caddelerinde siber saldırıyla ele geçirilen billboardlarda Kassam Tugayları’nın esir aldığı İsraillilerin görüntüleri yayınlanıyor. Bugün Gazze’yi bombalayan İsrail F-16 savaş uçağı, Kassam’ın başarılı müdahalesiyle düşürüldü. Operasyon kapsamında İsrail’de ölü sayısı 1300’ü aştı. ABD’nin savaş gemisiyle desteğe koştuğu İsrail ordusunda zayiat büyük.

“Yenilmez” ve “güçlü” imajı yerle bir olan İsrail ordusundaki tahribat, iç kamuoyunda da üst perdeden dillendirilmeye başlandı.

İsrail iç istihbaratı Şin Bet’in eski başkanı emekli Tuğamiral Ami Ayalon, Fransa medyasına yaptığı açıklamada “Dünyanın en güçlü ordusunu kurduk, 7 Ekim’de darmadağın oldu” dedi.

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Şin Bet eski şefi Ami Ayalon, Hamas’ın Gazze’de silahlanıp ateşkes sürecinde güçlenmesine İsrail hükümetinin yanlış politikalarının sebebiyet verdiğini söyledi. “Düşmanlarımız bizim zayıfladığımızı, birlik ve beraberliğimizin zayıfladığını görüyor” diyen Ayalon, İsrail’in gafil avlandığını ifade etti.

Aksa Tufanı operasyonunda yaşanan dehşet ve korkunun uzun yıllar boyunca atlatılamayacağını vurgulayan Ayalon, “Bir sefer olsun askerlerden bir şey beklemiştik, o da olmadı.” dedi.

Serbestiyet’te yer alan çeviri haberde, Ami Ayalon’un öne çıkan ifadeleri şöyle:

♦ İsrail’de çoğu insan bu dramatik olayları yeni bir Yom Kippur Savaşı olarak görüyor. 1973 saldırısını analı daha iki gün olmuştu. Yaşananlar gerçekten çok benziyor. İki saldırıda da İsrail gafil avlandı. Nedenleri de muhtemelen aynı. Ancak uzun vadede ülke tarihine dönüp baktığımızda bu yıl yaşananların sayfasının çok daha ciddi görüneceğini düşünüyorum. Bu saldırı İsrail’in çehresini değiştirecek.

♦ İsrail devletinin kuruluşundan bu yana ilk kez yüzlerce sivil kendi topraklarında, yuvalarında katlediliyor. Yaşanan dehşet ve korkunun uzun vadeli etkisini anlamamız yıllar alacak.

♦ Yom Kippur’a benzetiyoruz ama bugünkü atmosfer çok daha farklı. Düşünün, kendimizi savunacak bir devlet kurmuştuk. Dünyanın en güçlü, en işlevsel ordusunu kurmak için büyük yatırımlar yaptık. Bunların hepsi 7 Ekim’de darmadağın oldu.

♦ Zaten artık kimse ülkeyi yönetenlerden hiçbir şey beklemiyor. Bir sefer olsun askerlerden bir şey beklemiştik, o da olmadı.

♦ Hamas’ın askeri gücünün ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü gelinen noktada ordumuzun caydırıcı etkisini büyük ölçüde kaybettiği bir durumdayız.