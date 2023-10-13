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HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu Reuters muhabirlerini vurdu

İsrail ordusu Reuters muhabirlerini vurdu

Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 3'ü yaralandı.

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Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda 1 gazetecinin hayatını kaybettiği, 3 gazetecinin de yaralandığını aktardı.

Reuters kameramanı hayatını kaybetti

Ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.

Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e saldırıyor

İsrail-Filistin çatışması, abluka alındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini aldı. Bu dönemde, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullah'ı arasında karşılıklı saldırılarla bu bölge de yeniden ısındı. İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor.

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