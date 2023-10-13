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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin daveti üzerine Mısır’a geldi.

Bakan Fidan’ı Kahire Havalimanı’nda Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Mohamed Zazou ve Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen karşıladı.

Fidan’ın Mısır’da yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı ve güncel bölgesel gelişmeler ile uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

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