BIST 8.113
DOLAR 27,79
EURO 29,24
ALTIN 1.724,49
HABER /  SPOR

Gianni Infantino'dan Filistin ve İsrail'e başsağlığı mesajı

Gianni Infantino'dan Filistin ve İsrail'e başsağlığı mesajı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Filistin ile İsrail halkına başsağlığı diledi.

Abone ol

7 Ekim tarihinde Hamas "Aksa Tufanı Operasyonu"nu başlatmış ardından İsrail savaş ilan etmişti.

O günden bu yana devam eden çatışmaların şiddeti de, hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Yaşanan bu olayların ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin ile İsrail halkına başsağlığı diledi.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Filistin ile İsrail'in futbol federasyonlarına aynı mektubu yolladığını aktaran Infantino, mektubunda, şu ifadeleri kullandı:

Geçen günler içinde meydana gelen korkunç şiddet olayları ışığında, FIFA ve tüm uluslararası futbol camiası adına, Filistin ile İsrail Futbol Federasyonlarına en derin taziyelerimizi sunarız. Çok uzun zamandır derin acılar yaşayan insanların yaşadığı bölgede, şok edici ve kalp kırıcı olaylar görülüyor. Bu da acıyı daha derinleştiriyor. Futbol dünyası, Filistin-İsrail halkıyla ve anlatılamaz bedeller ödeyen tüm masum kurbanlarla sıkı bir dayanışma içinde olmaya devam edecektir.

"Futbolun dünyadaki sorunları çözemeyeceğini biliyoruz"

Filistin ve İsrail halkının çektiği acının dindirilmesi çağrısında bulunan Gianni Infantino, şunları kaydetti:

Elbette futbolun dünyadaki sorunları çözemeyeceğini biliyoruz, buna rağmen sadece karanlığın göründüğü bir yere umut ışığının getirilmesinde küçük de olsa rol oynayabilir. Futbol, birçoğu için imkansız gibi görünse bile, insanları karşılıklı saygı ortamında bir araya getirmenin, barışın ve nihayetinde uzlaşmanın aracı olabilir. FIFA'nın, barışı ve umudu halklarınıza yeniden kazandırmak için bugün ve gelecekte elinden gelen yardımı yapacağını vurgulamak isterim.

ÖNCEKİ HABERLER
Dilan Polat ve eşi ile yakınlarının mal varlıklarına el koyma kararı
Dilan Polat ve eşi ile yakınlarının mal varlıklarına el koyma kararı
İsrail ordusu Reuters muhabirlerini vurdu
İsrail ordusu Reuters muhabirlerini vurdu
Bakan Güler: Yıl sonuna kadar 40 tatbikatın daha icra edilmesi planlanıyor
Bakan Güler: Yıl sonuna kadar 40 tatbikatın daha icra edilmesi planlanıyor
Kızılhaç: İsrail'in sivilleri yerinden ayrılmaya zorlaması yıkıcı sonuçlara yol açıyor
Kızılhaç: İsrail'in sivilleri yerinden ayrılmaya zorlaması yıkıcı sonuçlara yol açıyor
İsrail’den itiraf: 'Dünyanın en güçlü ordusunu kurduk, 7 Ekim'de darmadağın oldu'
İsrail’den itiraf: 'Dünyanın en güçlü ordusunu kurduk, 7 Ekim'de darmadağın oldu'
Erdoğan: Afrika Kıtası ile ticaret hacmimiz 41 milyar dolara yaklaştı
Erdoğan: Afrika Kıtası ile ticaret hacmimiz 41 milyar dolara yaklaştı
ABD ve İsrail bakanları Gazze'deki sivillerin nasıl korunacağı sorularını yanıtlamadı
ABD ve İsrail bakanları Gazze'deki sivillerin nasıl korunacağı sorularını yanıtlamadı
ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav yapacak
ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav yapacak
Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Rize'de "3. GastroRize Festivali" düzenlendi
Rize'de "3. GastroRize Festivali" düzenlendi
Türkiye Diyanet Vakfı 132 kütüphaneye 55 bin kitap desteği sağladı
Türkiye Diyanet Vakfı 132 kütüphaneye 55 bin kitap desteği sağladı
Bingöl’de 400 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı
Bingöl’de 400 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı