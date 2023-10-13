İsrail, Gazze'den kaçan sivillerin konvoyunu vurdu: 70 ölü, 200 yaralı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var.

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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bölgeyi terk eden konvoyu bombaladılar

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinlinin bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanıması sonrası, tam İsrail yönetiminden beklenen bir hamle geldi. İsrail ordusu, bölgeyi terk eden sivillerden oluşan bir konvoyu vurdu.

70 kişi yaşamını yitirdi, 200'de fazla yaralı var

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada alçak saldırıya ilişkin, "İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var." ifadeleri kullanıldı.