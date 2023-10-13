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BM: Gazze'ye 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamıyor

BM: Gazze'ye 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamıyor

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'ne sınır geçişlerinin kapalı olması nedeniyle 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamadığını duyurdu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Gazze'ye çarşamba gününden bu yana elektrik verilmediğini, sağlık ve su hizmetlerinin çökme noktasına geldiğini belirten Dujarric, hastanelerin günde sadece birkaç saatliğine elektriğinin olduğunu aktardı.

Dujarric, gıda güvenliğinin de tehlike altında olduğuna işaret ederek, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) bir arkadaşıyla yaptığı görüşmede, "Arkadaşım bölgeye 6 gündür bir damla su sokamadıklarını söyledi. Durum kötünün de kötüsü." dedi.

Sınır geçişleri kapalı olduğu için Gazze Şeridi'ne halihazırda hiçbir yardım girişi yapılamıyor." diyen Dujarric, yardımların başlaması için "İsrail'in yeşil ışık yakması gerektiğinin" altını çizdi.

İnsani faciayı önlemeye çalışıyoruz

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin yoğun bir görüşme trafiği yürüterek "insani bir faciayı" önlemeye çalıştığını belirterek, insani yardım için erişim sağlanması ve daha fazla sivil can kaybının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

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