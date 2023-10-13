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Gedson Fernandes'ten özel istek!

Gedson Fernandes'ten özel istek!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gedson Fernandes'in Galatasaray derbisinde iğne vurularak da olsa oynamak istediği belirtildi.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev derbiye sahne olacak. 21 Ekim 2023 Cumartesi günü Galatasaray, Rams Park'ta Beşiktaş'ı konuk edecek. 

Gedson ve Salih'in durumu belirsiz

Derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ın belirsizlikleri devam ediyor. 

Gedson iğne vurularak oynamak istiyor

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre Gedson, Galatasaray derbisinde iğne vurularak da olsa oynamak istiyor ve oynama ihtimali çok yüksek.

Salih Uçan’ın ise sakatlığından dolayı derbide forma giyme ihtimali çok düşük.

Burak Yılmaz: İnşallah yetişebilirler

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Gedson Fernandes hakkında konuştu.

Burak Yılmaz, “İnşallah yetişebilirler. Sağlık ekibimiz yetişmeleri için elinden geleni yapıyor. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişmezlerse de mutlaka onların yerine oynayacak oyuncular Beşiktaş’ın oyuncusudur. Sahaya sonuçta 11 kişi çıkacağız. Ben her şeyden dolayı hem umutluyum, hem mutluyum” dedi.

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