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Hayatını kaybeden şahsın dakikalarca çalan telefonuna kimse cevap veremedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hayatını kaybeden şahsın dakikalarca çalan telefonuna kimse cevap veremedi

Burdur’un Gölhisar ilçesinde karıştığı kaza sonrasında aracından inen şahıs yoldan geçen başka bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen şahsın yol kenarında çalan telefonuna ise kimse cevap veremedi.

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Kaza saat 23.00 sıralarında Burdur’un Gölhisar ilçesi Yamadı Köyü kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Emre Ö. İdaresindeki 20 KN 938 plakalı otomobil ile Halil E. idaresindeki 15 TA 875 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

30 metre uzağa fırladı

Kaza sonrasında Emre Ö. hafif şekilde yaralanırken yolcu koltuğunda oturan Ömer Aktaş ise otomobilden inerek yolda kaza yapan otomobillerini incelerken o sırada yoldan geçen plakası bilinmeyen başka bir aracın çarpması sonucu yaklaşık 30 metre uzağa fırladı. Ömer Aktaş’a çarpan otomobil ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazaya karışan diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerini kontrollerinde Ömer Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlenirken hafif yaralı Emre Ö. ve Halil E.’nin tedavisi olay yerinde yapıldı.

Kaza sonrası Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy ve Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında hayatını kaybeden Ömer Aktaş’ın Cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ömer Aktaş'ın yol üzerine düşen telefonu ise dakikalarca çalmasına rağmen kimse cevap veremedi. Telefon zil sesinin ise "bu nasıl bir derttir dermanı yoktur bedenimde değil ruhumda sızı." sözlerinin olduğu şarkının olması olayın trajedisini anlatır nitelikteydi.

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