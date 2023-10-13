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Trump sözünden döndü! 'Netanyahu'yu affetmeyeceğim' demişti

Trump sözünden döndü! 'Netanyahu'yu affetmeyeceğim' demişti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu aracılığıyla İsrail ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya desteğini açıkladı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert açıklamalarıyla gündeme gelen Eski ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ve Netanyahu ile birlikteyim" açıklamasında bulundu.

"İsrail'in yanındayım"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada "İsrail ve Netanyahu ile birlikteyim" dedi.

Trump, dün yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 2020'deki eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastı için düzenlenen operasyondan önce ABD'yi "yüzüstü bırakmakla" itham etmişti.

Trump, 'Netanyahu'yu bizi yüzüstü bıraktığı için hiçbir zaman affetmeyeceğim." demişti.

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