1'i turuncu, 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Nusaybin'de, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Asb.Üçvş. Mehmet Gündüz Operasyonu kapsamında 1’i turuncu 1’i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mardin Nusaybin'de, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Asb.Üçvş. Mehmet Gündüz Operasyonu kapsamında 1’i turuncu 1’i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında “Mardin Nusaybin İlçesi sözde Ömeryan Bölgesinde 1’i turuncu 1’i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. 28 Nisan 2023'te Jandarma Asb.Üçvş.Mehmet Gündüz işte bu hain teröristlerce aynı yerde Nusaybin’de şehit edilmişti. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Mardin Nusaybin'de sözde Ömeryan bölgesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Asb.Üçvş. Mehmet Gündüz Operasyonu kapsamında, kahraman komandolarımız ve güvenlik korucu timlerimizle, teröristler arasında sıcak temas sağlandı” ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya’nın paylaşımının devamı şöyle:

“Çatışmada 2 BTÖ üyesi terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan Nurhak Derik Gap kod adlı Ramazan Temel, Diğeri ise İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Yılmaz kod adlı Bilal Şahin'di. Bu teröristlerin aynı zamanda 2 vatandaşımızın şehit edildiği, bir Jandarmamızın ve bir vatandaşımızın da yaralandığı eylemlere de katıldığı tespit edildi. şükürler olsun şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin”