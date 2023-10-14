Gayrimeşru ilişkiden çocuğu olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar'dan açıklama : Sadece bir gecelik beraberliğim oldu

Metin Akpınar gayrimeşru ilişkiden doğan ikiz kızlarının kendi çocuğu olduğunu kabul etti. Akpınar, "36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu." dedi.

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Türk sinemasının efsane isimlerinden ve adı Zeki Alasya ile özdeşlemiş olan Metin Akpınar, şu sıralar evlilik dışı çocuk konusu ile gündemde.

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu isminde bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra Duygu Nebioğlu'nun bir de ikizi olduğu öğrenildi. Diğer ikiz Sevgi Nebioğlu da Metin Akpınar'a babalık davası açtı.

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanınca açıklamada bulunan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı.

Kızları olduğunu 10 yıl önce öğremmiş

Bu arada Duygu Nebioğlu, 10 yıl önce Metin Akpınar'a "Ben senin kızınım" diye durumu aktardığını ancak sanatçının kendisine sahip çıkmadığı için dava açtığını açıkladı.

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın kızı olduğunu açıklamış ve babası Metin Akpınar'ın nüfusuna geçmesi isin hukuki süreç yaşadıklarını açıklamıştı.

Konuya dair oyuncudan yazılı bir açıklama geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Akpınar'ın yazılı açıklamasını aynen yayınladığını söyledi. İşte Akpınar'ın açıklaması:

"Sadece bir gecelik beraberliğim oldu"

"Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.

"20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler"

Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi.

13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti

İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.

Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.

"Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum"

Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur. Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum.

En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor.