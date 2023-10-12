Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı

Metin Akpınar 82 yaşında baba oldu. 62 yıllık evli olan Akpınar’ın yıllar öce evlilik dışı bir ilişkiden doğan kızı ortaya çıktı. Mahkeme, Duygu Nebioğlu’nun Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.

62 yıllık evli ve çocuğu olmadığı bilinen Metin Akpınar’ın, 1988 yılında evlilik dışı ilişkiden bir kızı olduğu, annesinin bebeği bir köye terkedip gittiği, devlet korumasına alınan bebeğin daha sonra evlatlık verildiği mahkeme kayıtlarına geçti.

Gerçek babasını bulmak için uğraşan Duygu Nebioğlu, sonunda Metin Akpınar’ın babası olduğunu ortaya çıkarınca babalık davası açtı.

Ankara Masası'ndan Ersin Küçükbarak'ın haberine göre, Antalya’da görülen ve gizlilik kararı bulunan dava bugün sonuçlandı.

DNA testleri Metin Akpınar’ın Duygu Nebioğlu’nun babası olduğunu kanıtlayınca mahkeme Duygu Nebioğlu’nu Metin Akpınar’ın kızı ve yasal varisi olarak nüfusa kaydetti.

Babası olduğunu bilmeden kitabını imzalattığı ortaya çıktı

Nebioğlu’nun geçen yıl bir imza gününde Metin Akpınar’ın babası olduğunu bilmeden kitap imzalatarak kısa bir sohbet de ettiği fotoğraflar sosyal medyasında yer alıyor. Metin Akpınar henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu hayat hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Bebekliğim çocukluğum zor şartlar altında geçti"

"Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm.”

"Hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım"

“Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeble saygı değer avukatlarıma ulaştım."

"Dava açılalı yaklaşık 1 yıl oldu"

Nebioğlu’nun avukatları Av. Ferihan Polat ve Av. Ahmet Furkan Uludağ da “ müvekkilimizin yaşadığı bu süreçte hukuken ona destek olduğumuz ve olumlu sonuçlar elde ettiğimiz için mutluyuz. Dava konusunun hassas olması sebebiyle daha ilk dilekçemizde yargılamanın gizli yürütülmesini bizzat biz talep ettik.” Dava açılalı yaklaşık 1 yıl oldu. 1 yıllık bu sürecin sonunda mahkemece, açtığımız babalık davasının kabulüne karar verildi ve yargılamanın gizliliği de sona erdi. Mahkeme kararı ile birlikte müvekkilin elde ettiği tüm hakların savunucusu olmaya devam edeceğiz." dedi.