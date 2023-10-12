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Cinsel istismar suçuyla gözaltına alınan antrenör tutuklandı

SİLİVRİ'de yaşları küçük olduğu öğrenilen 2 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan antrenör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silivri'de voleybol antrenörü olarak çalışan U.T., 1 yıl önce kursa kaydolan iki kız çocuğuna yakın davranmaya başlayarak iki kızı aracı ile evine bırakmak istemişti. Yaşı küçük kızlardan birini yolda indirdikten sonra U.T.’nin diğer öğrenceye yönelik cinsel istismarda bulunduğu tespit edilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı. Konu ile ilgili şüpheli U.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan U.T. emniyetteki işlemlerin ardından “çocuğun cinsel istismarı” suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Büyüklük sende kalsın özür dilerim"

Öte yandan tacize uğradığını iddia eden kız, U.T. isimli şahısla telefon görüşmesini kayda almıştı. Yapılan görüşmede, "Arabadan indiğimden beridir elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi" dediği, U.T.'nin ise "Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın özür dilerim" dediği ortaya çıkmıştı.

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