Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan konuşmasında, dünya gündeminin ilk sırasında yer alan İsrail-Filistin çatışmasına değindi. Erdoğan, "Sivillere yönelik hiçbir saldırıyı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı olduğuna, tarafların buna riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "Bir şehrin suyunu, elektriğini giriş ve çıkışlarını kesip, camilerinden kilisesine tüm ibadethanelerini, okullarını yıkarak, insanların en temel ihtiyaçlarını engelleyerek, sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek velhasıl her türlü utanç verici yöntemle yürütülen çatışma savaş değil katliamdır" dedi ardından İsrail'i şöyle uyardı:

İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barışın sağlanması için, arabuluculuk ve hakemlik dahil Türkiye olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.