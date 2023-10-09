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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Güney Kore'de konser verdi

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı ve Kore Savaşı Ateşkes Anlaşması'nın 70. yılı vesilesiyle Güney Kore'ye gelen Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, "13. Askeri Kültür Festivali" kapsamında, Gyeryong'da konser verdi.

Mehteran Birliği'nin Gyeryong'daki konseri, "13. Askeri Kültür Festivali" kapsamında, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ve Güney Kore makamlarının işbirliğinde düzenledi.

Mehteran Birliği, Güney Kore'nin Busan kentinde de Birleşmiş Milletler (BM) Anıt Mezarlığı'na gitti. Birlik, şehitlerin huzurunda anma etkinliğine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 11 Ekim'de Seul'deki Kore Savaş Anıtı'nda da konser verecek.

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