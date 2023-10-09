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İstanbul'da seyir halinde alev alan otomobil cayır cayır yandı!

Ataşehir'de bir araç seyir halindeyken alev alev yandı. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir’de saat 07.30 sıralarında Ataşehir Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Kemal Solakoğlu yönetimindeki 34 EOD 700 plakalı Ford Escort marka otomobilin elektrik kontağı sebebiyle motor kısmında yanma başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili kenara çekti ve araçtan indi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araç sahibi yangının elektrik kontağından çıktığını söyledi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil sahibi Ali Kemal Solakoğlu, “Sol ön kabloların oradan başladığını tahmin ediyorum. Çünkü, içeriye aşağıdan duman geliyordu. Ayağımın altından daha çok duman gelmeye başladı. Baktığımda kablolar eriyip damlıyor. Biraz gerisi kalabalık olduğu için buraya geldim. Aşağıya indi alev yükseldi. O sırada itfaiyeyi aradım” dedi.

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