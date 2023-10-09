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Üzerine çarşaf geçirerek bisiklet çaldı! Güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yalova'da üzerine beyaz renkte çarşaf geçirerek bisiklet çalan bir kişi, iş yeri güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Fevziçakmak Mahallesi İnkılap Sokak'ta ikamet eden F.E, sabah uyandığında evinin bahçesine bıraktığı bisikletinin çalındığını fark etti.

Bir hafta içerisinde ikinci kez yaşanan bisiklet hırsızlığında, yan tarafta bulunan iş yerine ait güvenlik kamerasını izleyen F.E, evinin önüne gelen iki kişiden birinin üzerine beyaz çarşaf geçirerek bahçesindeki bisikleti götürdüğünü gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, çarşaflı hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntülerde, olay yerine gelen iki kişiden biri etrafı gözlerken çarşaflı olan diğer kişi ise bahçeden bisikleti alıp uzaklaşıyor.

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