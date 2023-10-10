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Hamas liderlerinin namaz videosuna Azerbaycanlı sunucu tepki gösterdi

Hamas'ın İsrail'e yönelik olarak cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırıların hemen başında Hamas liderlerinin namaz kıldığı görüntüler gündem yaratmıştı. Azerbaycan'da yayın yapan bir televizyon kanalında sunucu, söz konusu görüntülere bakın nasıl tepki gösterdi...

Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın silahlı kanadı olarak bilinen Kassam Tugayları'nın önderliğinde 12 Filistinli örgüt, cumartesi günü İsrail'e yönelik kanlı bir saldırı düzenledi. Söz konusu operasyon İsrail'de adeta şok etkisi yaratırken, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve birçoğunun da kaçırıldığı görüldü.

Saldırının ardından İsrail, Gazze'ye yönelik hava harekatına başlarken, çok sayıda yerleşim yeri bombaların hedefi oldu.

Bölgedeki tansiyon giderek artarken; Hamas yöneticilerinin İsrail'e düzenlenen saldırının hemen başında şükür namazı kıldığı anlar dikkat çekmişti.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülere, Azerbaycan'da yayın yapan bir televizyon kanalının sunucusu sert tepki gösterdi.

"Bu din ise o zaman insan değiller"
Görüntüleri eleştiren sunucu, "İsrail'e hücumları ve masum insanların katledilmesini televizyondan izleyip secdeye gidiyorlar. Bu din ise o zaman insan değiller" ifadelerine yer verdi.

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