Sevan Nişanyan'dan Hamas'ın kanlı müzik festivali baskınıyla ilgili olay sözler: Bence her şeyi hak eder

Yazar Sevan Nişanyan, Hamas'ın Gazze sınırındaki müzik festivaline baskınıyla ilgili konuştu. Nişanyan, "Gidip toplama kampının hemen karşısına dikenli tellerin dışına barış için rock festivali yapmaya kalkmak, yüzsüzlüğün alçaklığın ve namussuzluğun aşırı bir ucudur. Psikopat davranışıdır. Bence her şeyi hak eder böyle bir şeye girişen." dedi.

İsrail'de Gazze Şeridi yakınlarında hafta sonu düzenlenen bir elektronik müzik festivali, Hamas militanlarının motorlu paraşütlerle baskın düzenlemesiyle kabusa dönüştü.

Filistin sınırında düzenlenen festivale katılan 260 kişinin hayatını kaybetti. Konuya ilişkin çok konuluşacak değerlendirme Ermeni asıllı yazar Sevan Nişanyan'dan geldi.

"İnsanların aç kaldığı dikenli tellerin hemen dışına müzik festivali düzenliyorsunuz"

Halen Karadağ'da ikamet eden Nişanyan, dikenli tellerin karşısında müzik festivali düzenlenmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Açık hava toplama kampı, 17 yıldan beri insanların hapsedildiği aç bırakıldığı zaman zamam bombalandığı dışarıya seyahat edemediği basbayağı Varşova gettosu niteliğinde bir yer Gazze. Gidip toplama kampının hemen karşısına dikenli tellerin dışına barış için rock festivali yapmak yüzsüzlüğün alçaklığın ve namussuzluğun aşırı bir ucudur. Psikopat davranışıdır. Bence her şeyi hak eder böyle bir şeye girişen.

İnsanların aç kaldığı dikenli tellerin hemen dışına müzik festivali düzenliyorsunuz. Bunu bir düşünsenize. Nasıl bir ruh halidir. Nasıl bir psikolojinin esiridir?"