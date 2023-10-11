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Bakan Yerlikaya'dan "Kahramanlar" operasyonu paylaşımı: 8 ilde 27 BTÖ üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik “Kahramanlar” operasyonları kapsamında 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacaklarını belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Jandarma komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman’da Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 'Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Yardım Etmek, Terör Örgütüne Finans Sağlamak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 27 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum
Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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