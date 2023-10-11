İsrail'in saldırılarında evladını kaybeden Gazzeli annenin feryadı yürekleri dağladı
Filistin-İsrail savaşı sürerken kahreden görüntüler gelmeye devam ediyor. Gazze'de İsrail bombalarıyla evladını kaydeden annenin isyanı izleyenlerin yüreklerini dağladı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye çıktı. Birleşmiş Milletler, İsrail hava saldırıları sonrasında Gazze'de 260 binden fazla Filistinli yerinden olduğunu bildirdi.
İsrail'in hedef gözetmeksizin Gazze'yi bombalamasıyla birlikte korkunç görüntüler ortaya çıkıyor.
Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de yaşanan dram yürekleri dağladı. Çocuğunu kaybeden annenin feryadı böyle görüntülendi.