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Trabzon'da otomobil vitrine girdi!

Trabzon'da, park etmek isteyen sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil iş yerinin vitrinine çarptı.

Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, A.Ş'nin park etmeye çalıştığı 61 AS 258 plakalı otomobil, geri manevra sırasında önce bir iş yeri önündeki dubanın üzerinden geçti. Sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, daha sonra bir eczanenin vitrinine çarparak durabildi.

Yaralananın olmadığı kazada, iş yeri ve araçta hasar oluştu. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Suna Ayrancı, AA muhabirine, olay anında müşterisiyle ilgilendiğini belirterek, "Yaşlı bir amcamız fren yerine gazla beraber içeri girdi. Allah'tan dışardan müdahale edip durdurabildiler. Büyük maddi hasarımız oluştu." dedi.

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