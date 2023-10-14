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İzmir'de ATV devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti!

İzmir'de ATV devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde seyir halindeyken devrilen ATV sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza saat 20.00 sıralarında Opera Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Evlioğlu (48) idaresindeki 35 BRH 571 plakalı ATV, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. Evlioğlu, yolda savrulurken kazayı görenler durumu ekiplere bildirdi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Mustafa Evlioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Talihsiz sürücünün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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