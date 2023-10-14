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Şanlıurfa'da okul müdürü saldırıya uğradı

Şanlıurfa'da okul müdürü saldırıya uğradı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, saldırıya uğrayan okul müdürü hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Akçakale ilçesindeki Şehit Halil Kanat Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, 3 gün önce okul çerçevesinde öğrencileri rahatsız ettiği gerekçesiyle okul müdürü Aziz Tur tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.

3 gün sonra okul önünde müdürü darp etti

Okul önüne 3 gün sonra dönen ismi öğrenilemeyen kişi, müdür Tur'u okul önünde elindeki demir malzeme ile darp etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan müdür Tur, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliği, zanlının kimliğini tespit edildiğini, yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor .

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