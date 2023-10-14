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Manchester United kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'de Szymanski sezon sonu yolcu

Manchester United kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'de Szymanski sezon sonu yolcu

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dudak ısırtan Szymanski için Manchester United devreye girdi. Genç oyuncuyu izlemeye karar veren İngiliz devi, sarı-lacivertlilere 25 milyon euro civarında bir teklif yaptı ve beklemeye geçti.

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Fenerbahçe'de bu sezon çıktığı 15 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergileyen Szymanski Manchester United'ın dikkatini çekti.

Devre arasında kadroya katılması planlanan genç oyuncuyu yakından izlemeye karar veren Manchester yetkilileri, Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın Szymanski'ye 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdiği ortaya çıktı.

Lig sonu gidecek iddiası

Ligin sonunda takımdan ayrılmak için şimdiden Fenerbahçe yetkilileriyle görüşen Szymanski'nin bu sezon kesinlikle takımdan ayrılmayı düşünmediği ve şampiyonluğa odaklandığı öğrenildi.

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