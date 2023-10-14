Stellantis Türkiye'den ekimde periyodik bakım kampanyası

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, periyodik bakımın önemine dikkati çektiği ve yoğun talep gören bakım kampanyalarına ekim ayında da devam ediyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, yaz aylarının sona ermesi, tatil sonrası eve dönüş yolculuklarının da tamamlandığı bu dönemde, aracını sonbahara ve yaklaşan kış şartlarına hazırlamak isteyen müşterilerine özel periyodik bakım kampanyasını sürdürüyor.

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, ekim boyunca devam edecek kampanyasıyla, sonbaharda değişken hava şartlarında aracında aynı konfor ve güvenliği sağlamak isteyen araç sahiplerini uzman yetkili servislerine davet ediyor.

Online randevu sistemiyle kullanıcılara servis girişi için uygun saat ve günleri de seçme imkanı sağlayan Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, tüm Citroen, Opel ve Peugeot modellerinin dahil edildiği kampanya kapsamında, araç yaşına göre periyodik bakım hizmetini uygun fiyatlarla sunuyor.

Periyodik bakımlar 2 bin 499 TL'den başlıyor

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler'in sağladığı periyodik bakım paketleri 2 bin 499 TL'den başlıyor. Buna göre, 0-3 yaş aralığındaki Peugeot sahipleri 3 bin 299 TL'den, 3 yaş ve üzeri Peugeot araç sahipleri ise 2 bin 499 TL'den başlayan fiyatlarla yetkili servislerde periyodik araç bakımlarını gerçekleştirebiliyor.

Citroen'de 0-3 yaş araçlar için 3 bin 449 TL, 3 yaş ve üzeri araçlar için 2 bin 499 TL gibi fiyatlar öne çıkıyor. Opel'de de 0-3 yaş araçlarda 3 bin 999 TL, 3 yaş ve üzeri araçlar için ise 3 bin 799 TL'den başlayan fiyatlar, 7 yaş üzeri bir Opel'e sahip olan tüm sürücüler ise model bağımsız olarak araçlarının periyodik bakımını Stellantis Türkiye'nin güvencesindeki Eurorepar yedek parçalarıyla 3 bin 299 TL'ye yaptırabiliyor.

Tüm bu markalarda, müşteriler bakım sonrası 1 yıl boyunca Yol Yardım hizmetlerinden ücretsiz yararlanma fırsatını yakalıyor. Üstelik ödemelerinde Bonus kredi kartını tercih eden müşteriler peşin fiyatına 6 taksit kampanyasından da faydalanıyor.

Markaların web sitelerinden zahmetsizce servis talebi yapabilen araç sahipleri, zamanları kısıtlı ise ücretsiz vale hizmeti talebinde de bulunabiliyor. Stellantis Parça ve Servisler, tüm Peugeot, Citroen ve Opel modelleri için periyodik bakımlarda TotalEnergies motor yağlarını tavsiye ediyor.