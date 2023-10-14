"Jet Fadıl" davasında gerekçeli karar çıktı!

Bayrampaşa’daki gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün, 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.

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Gerekçeli kararda, "Sanıklar tarafından projeler kapsamında elde edilen menfaatler net, somut ve denetime elverişli olacak şekilde mahkememize ibraz edilmediğinden, elde edilen menfaatin ne kadarlık kısmının inşaata aktarıldığı yönünde araştırma yapılmadığı, bir kısım müştekilere ödedikleri paranın bir kısmı karşılığından hediye tatil verdikleri yönündeki savunmalar da sanıkların başından beri projeyi bitirme kastı olmadığını gösterir nitelikte olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ‘Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 242 sayfalık gerekçeli kararda, reklam kampanyaları ile Maldivler'de yapılacak otelin kira sözleşmesi, tatil rezervasyonu satışlarına başlandığı, bu aşamada sanık Mehmet Fadıl Akgündüz’ün fotoğrafının söz konusu reklam afişlerinde kullanıldığı ve projenin sahibi gibi tanıtıldığı, ancak başlatılan bu satış kampanyaları sonucu tüketicilerden para toplanmasına rağmen söz konusu inşaatın tamamlanmadığı anlatıldı.

Tüketicilerden gelen nakit akışının devam ettirilmesinin amaçlandığı aktarıldı

Gerekçeli kararda, Bayrampaşa Caprice Gold projesi henüz yapım aşamasında iken bu proje sonuçlandırılmadan, Maldivler'de henüz tamamlanmamış başka bir otelin devre tatil satışının yapılmaya başlanmasında, tüketicilerden gelen nakit akışının devam ettirilmesinin amaçlandığı aktarıldı. Bu şekilde daha fazla tüketiciye ulaşılarak para toplandığı, sonuçta her iki projenin de tamamlanmayarak binlerce kişinin mağdur edildiği kararda, bunlardan alınan paraların da geri ödenmediği belirtildi.

Eylemlerini dini hassasiyetleri yüksek olan kesimlere yönelik gerçekleştirdikleri belirtildi

Açıklanan gerekçeli kararda özellikle 'Müslümanların özel adası oldu' şeklindeki gibi içerikler çerçevesinde, dini hassasiyetleri yüksek olan kesimlere yönelik atılı eylemlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca sanıkların en başından itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydedildi.

Sanıkların başından beri projeyi bitirme kastı olmadığı vurgulandı

Söz konusu gerekçeli kararda, "Bilirkişi raporunda yapılan tespite göre Caprice Gold projesinin 1 yıllık bir çalışma ile bitirilebileceği belirlenmesine rağmen dava süreci de dahil olmak üzere yaklaşık 10 yıllık bir süre zarfından sanıklar tarafından bu hususta bir çaba sarf edilmemiştir. Bu tür kitlesel nitelikte eylemlerin, iki kişi arasında gerçekleşen basit bir dolandırıcılık olaylarıyla bir tutulması hukuki ve vicdani anlamda doğru sonuçlar doğurmayacaktır. Sanıklar tarafından projeler kapsamında elde edilen menfaatler net, somut ve denetime elverişli olacak şekilde mahkememize ibraz edilmediğinden, elde edilen menfaatin ne kadarlık kısmının inşaata aktarıldığı yönünde araştırma yapılmadığı, bir kısım müştekilere ödedikleri paranın bir kısmı karşılığından hediye tatil verdikleri yönündeki savunmalar da sanıkların başından beri projeyi bitirme kastı olmadığını gösterir nitelikte olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İnşaat halindeki oteli halihazırda mevcut gibi gösterdikleri belirtildi

Açıklanan gerekçeli kararda ayrıca, Maldivlerde yapılması planlanan otel için tüketicilerle yapılan sözleşmelerin hiç bir maddesinde söz konusu tesisin inşaat halinde olduğuna dair bir ibarenin yer almadığı, kasıtlı olarak bu durumun gizlendiği ve sanki otelin halihazırda mevcut olduğu algısının oluşturulduğu, reklam ve ilanlarla da bunun desteklendiği aktarıldı. Kararda, "Yaklaşık 7 yıl süren yargılamanın birçok aşamasında, zarar gidermeye ve söz konusu Bayrampaşa'da yer alan projeyi bitirmeye yönelik olarak sanıklar ve müdafileri tarafından defalarca talepte bulunmuş ise de bir çok aşamada sanıklara zararı gidermek veya zarar giderdiklerine yönelik bilgi, belgeleri sunmak üzere süre verilmiş ise de bu hususta herhangi bir somut adım atılmamış, buna yönelik açıklayıcı ve denetime elverişli bilgiler sunulmamıştır" ifadeleri de kullanıldı.