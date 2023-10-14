İngiltere'nin 'terörist' diye aradığı isim nasıl İsrail'de başbakan oldu? Netenyahu bakın onun için ne dedi?

Kudüs'te 1946 yılında King David otelinde 91 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırının planlayıcısı daha sonra İsrail Başbakanı olan Menahem Begin'in İngiliz manda yönetimi tarafından terörist olarak aranıyordu. Netenyahu'nun bombalı saldırının 2006'da 60. yıl dönümünde yaptığı konuşmada Begin için "özgürlük savaşçısı" dediği ortaya çıktı.

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İsrail-Filistin savaşıyla birlikte "terörizm" ve "terörist" tartışmaları yeniden alevlendi.

İşgal altındaki topraklarını savunmak için saldırıya geçen Filistinliler, Batı kamuoyunda "terörist" "barbar, "vahşi" olarak niteleniyor.

İsrail kurulmadan 1 yıl önce Kudüs'te King David Oteli'ne düzenlenen bombalı saldırı bugünlerde yaşanan tartışmalara ışık tutması açısında önem taşıyor.

İngiltere’nin Filistin mandasını idare etmekte zorlandığı yıllarda Siyonist yeraltı örgütleri Hagana, Irgun ve Stern, 1945’te kendi aralarında “Birleşik Direniş Hareketi”ni kurarak terör eylemlerine hız verdi.

İngilizler karşı operasyonlarda 26 Haziran'da 1946’da Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa’da düzenlenen baskınlarda çok sayıda Siyonist gözaltına alındı.

İleride İsrail dışişleri bakanı ve başbakanı olacak olan Moşe Şaret de gözaltına alınan 2 bin 700 Siyonist’ten biriydi.

Siyanistler King David oteli havaya uçurdu

Bu gelişme üzerine, “Birleşik Direniş Hareketi”nin İngilizlerin kovuşturmasından kaçmayı başaran üyeleri, manda yönetimine karşı harekete geçti. Irgun lideri Menahem Begin ve Hanaga lideri Moşe Sneh’in hazırladığı gizli plan uyarınca, King David Hotel havaya uçurulacaktı.

22 Temmuz 1946 günü, Arap ve Sudanlı garsonlar kılığına giren altı Siyonist militan, süt kovası süsü verilmiş patlayıcı yüklü sandıkları otelin bodrumunda bulunan La Regence Restoran’a sokmayı başardı. Binanın kolonlarına patlayıcıları bağlayan militanlar, daha sonra hızla dışarı çıkarak kendilerini bekleyen kamyonetle bölgeden ayrıldı.

25 dakika sonra meydana gelen patlamada 91 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda milletten insanlar ölürken bunlar arasında 17 Yahudi de bulunuyordu.

Başbakan oldu Nobel ödülü aldı

King David Hotel’in bombalanmasının ana sorumlularından Menahem Begin, Irgun örgütünü dağıttıktan sonra siyasete girdi, 1977’de İsrail tarihinin en yüksek oy oranıyla başbakanlık koltuğuna oturdu. 1978’de, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat’la ortaklaşa Nobel Barış Ödülü’ne lâyık görülen Begin, bugün “ulusal kahraman” olarak anılıyor.

Netenyahu "özgürlük savaşçısı" dedi

Dönemin Likud Partisi Genel Başkanı Benyamin Netanyahu, King David Hotel’in bombalanmasının 60’ıncı yıldönümü münasebetiyle 2006’da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Terörist gruplarla özgürlük savaşçılarını ve terör eylemleriyle meşru askerî operasyonları birbirinden ayırmak çok önemlidir” dedi.