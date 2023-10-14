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Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı!

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı!

Nevşehir'de gerçekleştirilen ve 71 ülkeden 2 bin 434 sporcunun katıldığı Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı.

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Argeus Travel&Events tarafından Salomon'un isim sponsorluğunda bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarış için sabahın ilk ışıklarıyla Ürgüp ilçesindeki start çizgisinde toplanan sporcular, son hazırlıklarını yaptı.

Verilen startın ardından sporcular, kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadeleye başladı.

Sporculardan 38 kilometrelik parkurda yarışanlar Ürgüp, İbrahimpaşa ve Göreme'den, 63 kilometrelik parkurda koşanlar da Ürgüp, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin ve Akdağ'dan geçiş yaparak Ürgüp'e dönecek.

119 kilometrelik parkurda mücadele edenler ise 63 kilometrelik etap güzergahına ek olarak Damsa, Taşkınpaşa, Karlık köyünü takip ederek, başlama noktasına ulaşıp yarışı tamamlayacak.

Sporcular, Kapadokya'da kimi zaman peribacalarıyla kaplı vadiler kimi zaman da yerleşim yerlerinin patika yollarını kapsayan inişli çıkışlı güzergahları lider tamamlayabilmek için çaba harcayacak.

Kapadokya Ultra Trail Koşusu, yarın Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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