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TIR virajı alamadı, taşıdığı camlar yola saçıldı!

TIR virajı alamadı, taşıdığı camlar yola saçıldı!

Sancaktepe'de virajı alamayan TIR'ın üzerindeki camlar yola savruldu, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

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Olay, saat 08.00 sıralarında İstanbul Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu, Atayolu bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa B. hakimiyetindeki Mercedes marka 34 FPV 368 plakalı tır, Kuzey Marmara otoyoluna girmeden virajı alamayarak dorsesindeki camları devirdi.

Olayın ardından otoyolda trafik durma noktasına gelirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve karayollarına bağlı ekipler gönderildi.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle trafik tek şeritten ilerledi. Belediye ekiplerine bağlı işçiler yola savrulan camları temizlerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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