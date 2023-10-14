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Ahmet Hakan'dan 'Nerede bu Araplar?' diyenlere tepki

Ahmet Hakan'dan 'Nerede bu Araplar?' diyenlere tepki

İsrail Filistin savaşı sürerken sosyal medyada dolaşan “Arap ülkeleri neden ses çıkarmıyor? Nerede bu Araplar?” yaklaşına tepki gösteren Ahmet Hakan, "Mazluma sahip çıkmak bir Araplık meselesi değil, bir insanlık meselesidir." dedi.

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İsrail-Filistin savaşı 8. gününde. Gazze İsrail bombalarıyla harabeye dönmüş durumda. 

İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 696 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin saat 16.00'ya kadar bölgeden ayrılmasını istedi. 

İsrail'in 2007'den bu yana abluka altında tuttuğu yaklaşık 360 kilometrekarelik dar bir alana sahip Gazze ile gündeme getirilen bir söylem Ahmet Hakan'ın tepkisini çekti. 

"Araplar kıllarını kıpırdatmıyormuş"

Hürriyet'teki yazısında bu konuya değinen Hakan, şu ifadelere yer verdi:

"İSRAİL / Filistin konusu ne zaman bir numaralı gündem haline gelse... Hemen şu soru devreye sokulur:
“Arap ülkeleri neden ses çıkarmıyor? Nerede bu Araplar?”.
Hiç sevmiyorum bu yaklaşımı.
Çünkü bu yaklaşım, mazlum savunuculuğunu ırksal bir dayanışmaya indirgiyor.
Araplar sessizmiş. Araplar kıllarını kıpırdatmıyormuş. Araplar ıslık çalarak havaya bakıyormuş. Bana ne? Mazluma sahip çıkmak bir Araplık meselesi değil, bir insanlık meselesidir."

Ahmet Hakan'ın yazının tamamı

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