Zaniolo Galatasaray’a geri mi dönüyor? Yasa dışı bahis soruşturması

Bahis soruşturmasında ifade verip İtalya Milli Takımı’nın kampından Tonali ile birlikte ayrılan Zaniolo 3 yıl men cezası alırsa, Aston Villa’ya transfer şartları gerçekleşmeyebilir.

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Galatasaray’dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo ile Newcastle United forması giyen Sandro Tonali, yasa dışı bahis soruşturması sebebiyle, İtalya Milli Takımı'nın Floransa yakınlarında bulunan Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı.

İki oyuncu, polisle görüştükten sonra kamptan ayrıldı. Soruşturma kapsamında Zaniolo'nun telefon ve tabletine de el konuldu.

3 yıl men cezası alabilir

Yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle Juventus'ta forma giyen Nicolo Fagioli hakkında soruşturma açılmıştı. Futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, 6 aydan 3 yıla kadar men cezası alabiliyor.

Olası bir ceza durumunda şarta bağlı opsiyonlarını Aston Villa'da gerçekleştiremeyeceği için Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönmesi söz konusu.

Cimbom, Roma'dan 15 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Zaniolo'yu sezon başında İngiliz kulübüne göndermişti.

İlk etapta 5 milyon Euro geçici transfer bedeli ve maksimum 1 milyon 375 bin Euro'ya çıkan şarta bağlı bonus geliriyle transferin gerçekleşmiş; satın alma maddesindeki transfer bedeli ise 22.5 milyon Euro olarak belirlenmişti. Anlaşmada 15.5 milyon Euro şarta bağlı bonuslar da bulunuyor.

Kaynak: Sözcü