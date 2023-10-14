UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri toplu sonuçları! 3 ülke Euro 2024'ü garantiledi
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. hafta maçlarına devam edildi. Fransa, Belçika ve Portekiz, finallerde mücadele etme hakkını garantilediAbone ol
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın elemelerinde, 7. haftanın ikinci gününde 3 grupta 7 karşılaşma yapıldı.
Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda Fransa, konuk olduğu Hollanda'yı 7. ve 53. dakikalarda Kylian Mbappe'nın fileleri sarsmasıyla 2-1 yenerek finallere kalmayı garantiledi. Hollanda'nın tek golünü, 83. dakikada Quilindschy Hartman kaydetti.
F Grubu'nda Belçika, deplasmanda Avusturya'yı Dodi Lukebakio (2) ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 3-2'lik skorla geçti ve final vizesi alan diğer takım oldu. Avusturya'da Konrad Laimer ile Marcel Sabitzer'in ağları sarsması, puan için yeterli olmadı.
J Grubu'nda ise Portekiz, ağırladığı Slovakya'yı Gonçalo Ramos, biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle 3-2 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Slovakya'da David Hancko ile Stanislav Lobotka fileleri havalandırdı.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
F Grubu:
Estonya-Azerbaycan: 0-2
Avusturya-Belçika: 2-3
B Grubu:
Hollanda-Fransa: 1-2
İrlanda Cumhuriyeti-Yunanistan: 0-2
J Grubu:
İzlanda-Lüksemburg: 1-1
Portekiz-Slovakya: 3-2
Lihtenştayn-Bosna Hersek: 0-2