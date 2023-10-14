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MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi evinde ölü bulundu!

MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi evinde ölü bulundu!

64 yaşındaki MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çırpan'ın başının arkasında darbe izi bulunması nedeniyle araştırma çok yönlü devam ediyor

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Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1433 Sokaktaki 4 katlı bir apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. MHP Antalya İl Başkanlığında Yönetim Kurulu üyesi olan 64 yaşındaki Yusuf Çırpan’ın sabah saat 08.30 sırasında daire kapısının açık olduğunu gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla adrese polis ekipleri geldi. İçeri giren ekipler kapı arkasında Çırpan’ın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çırpan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çırpan’ın kafasının arkasında bir darbe izinin olması nedeniyle olayı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı incelemeye aldı. Olayın cinayet olabilme ihtimaline karşın ekipler bölgede güvenlik kamera incelemesi yaptı. Savcılık ve olay yeri ev içinde uzun süre inceleme yaptı.

Acı haberi alan MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel ve yöneticiler adrese geldi. Büyük üzüntü yaşayan Temel, ekiplerden olay hakkında bilgi aldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Çırpan’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çırpan'ın eski il başkanı yardımcısı olduğu da öğrenildi.

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