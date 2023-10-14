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47 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! Cesedi kızı buldu

47 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! Cesedi kızı buldu

Afyonkarahisar’da 47 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu.

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Olay, Bolvadin ilçesi Büyükkarabağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.D. (47) isimli şahıstan bir süre haber alamayan yakınları sabah erken saatlerde evine gitti. Eve giren V.D.’nin ismi öğrenilemeyen kızı tarafından yerde hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine V.D.’nin kızı 112 Acil servisi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede V.D.’nin öldüğünü belirledi. Ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından V.D.’nin cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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