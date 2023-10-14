Portekiz Süper Ligi’nde ayın golü Orkun Kökçü’den

Portekiz Süper Ligi’nde ayın golü, Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü’nün ligin 4. haftasında Vitoria Guimaraes ağlarına gönderdiği gol seçildi.

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Portekiz Süper Ligi’nde 2 Eylül’de oynanan 4. hafta karşılaşmasında Benfica, Vitoria Guimaraes’i evinde 4-0 mağlup etti.

Milli oyuncu Orkun Kökçü de mücadelenin 45+5. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skoru 3-0’a getiren golü kaydetti. 22 yaşındaki oyuncunun atmış olduğu bu gol, Portekiz Süper Ligi’nde ayın golü seçildi.