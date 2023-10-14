Balkonda soyundu, yolun ortasına sere serpe uzandı: Müge Anlı buraya gelecek
DENİZLİ'de 2 gündür trafikte araçların önüne yatan ve çıktığı balkonda soyunup eşya fırlatan kadın yine ortaya çıktı. Hastaneden kaçıp kavşağın göbeğine boylu boyunca uzanan kadın, “Ben bu evde yaşıyordum. Müge Anlı’yı çağırın, Müge Anlı buraya gelecek” diye bağırdı. Üçüncü kez gözaltına alınan kadının hastaneden kaçmaması için önlem alınacağı belirtildi.
Denizli’nin Çivril ilçe merkezinde bulunan Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2 gündür araçların önüne yattığı, çıktığı balkonda soyunup eline geçenleri yoldan geçenlere fırlattığı görüntülerle gündeme gelen Yaren S., polis ekipleri ve vatandaşları canından bezdirdi.
Önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakılan, dün ise ambulansla hastaneye sevk edilen Yaren S. gece saatlerinde hastaneden kaçtı.
O saatten beri kendisinden haber alınmayan Yaren S. bu kez, 2 gündür eylemlerine devam ettiği bölgenin 100 metre ilerisinde ve bir dönem yaşadığını iddia ettiği apartmanın da bulunduğu kavşakta ortaya çıktı.
Boylu boyunca yola uzanan kadın, yoldan geçen araçlara da tekme ve yumruklar savurdu.