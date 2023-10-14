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İsrail cephe hattını genişletiyor! Sınıra tank yığdılar!

İsrail cephe hattını genişletiyor! Sınıra tank yığdılar!

İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar sonrası Gazze’ye yönelik kara harekatı öncesi yeni bir cephe daha açıldı.

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İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar sonrası İsrail’in Gazze’ye başlatması beklenen kara harekatına yönelik hazırlıkları devam ediyor. Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan İsrail’in Sderot kentinde hareketli saatler yaşanıyor.

Sınıra yığınak yapan İsrail, 8. cepheyi de Mavki’im bölgesinde açtı. İsrail kontrolünde üretilen ve yalnızca İsrail ordusunun envanterinde bulunan çok sayıda Merkava Ana Muharebe Tankı ile zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri personel, sınırın sıfır noktasına konuşlandı.

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