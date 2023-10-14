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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek'i hedef alan iddialara ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek'i hedef alan iddialara ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Bakanımız Mehmet Şimşek’i hedef alan ve karanlık medya kaynaklarınca yayılan iddialar tamamen hayal ürünü ve uydurmadır” açıklamasında bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialar açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kırmızı Bültenle aranan sabıkalı bir şahıs üzerinden Bakanımız Mehmet Şimşek’i hedef alan ve karanlık medya kaynaklarınca yayılan iddialar tamamen hayal ürünü ve uydurmadır. Bakanımızın ağabeyi emekli öğretmen olup yeminli mali müşavirlik yaptığı iddiası gerçek dışıdır. Kendisinin özel bir ofisi yoktur. Yıllarca özel sektörde ve Uluslararası Finans Kurumlarında çalışmış olan Bakanımız, 2007 yılında satın aldığı konutunda oturmaktadır. Asılsız iddiaları yayanlar hakkında hukuki ve cezai haklarımız saklıdır” ifadelerine yer verildi.

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