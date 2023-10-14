İstanbul'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İSTANBUL SULTANGAZİ'de, bir otomobilin yolun karşı yönüne geçerek başka bir araçla çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

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Arnavutköy-Habipler yolunda Sultangazi istikametinde ilerleyen Emrah S. yönetimindeki 34 CKE 352 plakalı otomobil, karşı yöne geçip Yakup K. idaresindeki 34 ELN 130 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Emrah S. ve aracındaki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi ile diğer aracın sürücüsü Yakup K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, hastaneye sevk edilen yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu, yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

Kazada nedeniyle yolun her iki yönünde oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.