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"Gazze, insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya" diyen Devlet Bahçeli'den İsrail'e uyarı

"Gazze, insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya" diyen Devlet Bahçeli'den İsrail'e uyarı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hamas-İsrail çatışmasına ilişkin konuştu. Gazze'nin insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakıldığını söyleyen Bahçeli ''İsrail'in aklını başına alması lazım, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım.'' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 19. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni sonrası gündeme ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli'nin gündeminde 8. gününe giren İsrail-Hamas çatışması vardı.

''Gerçeği herkes görmeli, Filistin devleti kurulmalı.'' diyen Bahçeli, Gazze'nin insanlık dışı bir muamele ile karşı karşıya bırakıldığını ifade etti.

''Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakılmıştır. Su, elektrik yok. Dünya bu olayları seyretmektedir.

"Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu doğuyor"

927 yıldan bu yana başlatılmış olan Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu doğuyor. Bu dikkat çekici bir konudur. Dünya ülkelerinin büyük bir bölümü İsrail'i teşvik ediyor diğer taraftan birçok mazlum inim inim inliyor. Cumhurbaşkanımız ateşkes için çalışıyor. Sayın Erdoğan'ın diplomatik faaliyetlerini destekliyoruz.

Bahçeli'den İsrail'e: Amerikalı dayılarına güvenme

Mısır Ürdün Suriye Lübnan ve Filistin dahil olmak üzere barış huzur güvenlik siyasi birliğinin kısa süre içerisinde tesisi yolunda faaliyet göstererek Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde önderlik yapma düşüncesine sahip olmasına arzuluyorum. Gerçeği herkes görmeli, Filistin devleti kurulmalı. İsrail'in aklını başına alması lazım, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Sorun Amerika ile İsrail arasındadır sorunu çözecekse onlar çözecek.''

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