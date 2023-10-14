Hamas onu yarı çıplak halde kamyonda gezdirmişti! Shani Louk'un telefonundan ailesine mesaj geldi

Anne kızının yaşadığını öne sürmüştü

Filistinli kaynaklardan bilgi edindiğini söyleyen anne Ricarda Louk, "Elimizde Shani'nin hayatta olduğuna dair daha çok bilgi var" dedi. Anne Louk, Alman televizyon kanalı NTV'ye yaptığı açıklamada kızının başından ağır şekilde yaralanmış halde Gazze'deki bir hastanede olduğunu söyledi.