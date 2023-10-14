Hamas onu yarı çıplak halde kamyonda gezdirmişti! Shani Louk'un telefonundan ailesine mesaj geldi
Hamas'ın bir kadını kamyonda gezdirdiği korkunç görüntüler dünyayı sarmıştı. O kadının Alman dövme sanatçısı Shani Louk olduğu ortaya çıkmış, öldüğü düşünülürken ailesi ölmediğini iddia etmişti. Son olarak, aile kızlarının telefonundan mesaj aldıklarını duyurdu. Mesajların içeriği ise oldukça korkunç.
Hamas'ın, İsrail'in güneyine saldırı başlattığı gün, bölgedeki "Tribe of Superova" adlı müzik festivaline yaptığı baskın sonucunda 260 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Festival için Almanya'dan İsrail'e gelen Shani Louk (22) kaçırılıp bir kamyonetin arkasında yarı çıplak halde gezdirilmişti.
Louk'un kamyonetin arkasında gezdirildiği görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu. Cansız olduğu düşünülen Shani'nin annesi, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırtmıştı.
Anne kızının yaşadığını öne sürmüştü
Filistinli kaynaklardan bilgi edindiğini söyleyen anne Ricarda Louk, "Elimizde Shani'nin hayatta olduğuna dair daha çok bilgi var" dedi. Anne Louk, Alman televizyon kanalı NTV'ye yaptığı açıklamada kızının başından ağır şekilde yaralanmış halde Gazze'deki bir hastanede olduğunu söyledi.