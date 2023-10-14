Almanya'da Filistinlilerin gösterisi yasaklandı İsrail yanlısı gösteriye izin verildi

Almanya'nın Köln kentinde polis tarafından, Filistinlilerle dayanışma amacıyla düzenlenmek istenen gösteri yasaklanırken, İsrail yanlısı gösteriye izin verildi.

Abone ol

Almanya'da 75. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'nda, Filistinli yazar Adania Shibli'ye "LiBeraturpreis 2023" ödülünün verileceği tören ertelendi.

Litprom Derneği, Shibli'nin "Küçük Bir Ayrıntı" isimli romanıyla layık görüldüğü ödülün 20 Ekim yerine ileri bir tarihte verileceğini duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre dernek, "Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı nedeniyle kimsenin kutlama yapmak istememesini" ertelemeye gerekçe gösterdi.

Bağımsız bir jüri tarafından ödüle layık görülen Shibli'nin romanı, bazıları tarafından övülürken, bazıları da Yahudi karşıtı klişeler olduğu gerekçesiyle eseri eleştirmişti.

Ödül töreninin kitap fuarından sonra belirlenecek bir tarihte yapılmasının planlandığı belirtildi.

Köln'de gösteri yapmak Filistinlilere yasak, İsraillilere serbest

Almanya'nın Köln kentindeki Heumarkt Meydanı'nda bugün yapılması planlanan "İşgal Altındaki Filistin" mitinginin polis tarafından yasaklandığı bildirildi.

Polisin yaptığı açıklamada yasağa gerekçe olarak "güvenlik durumundaki kötüleşme" gösterildi.

Aynı saatlerde İsrail yönetimini desteklemek amacıyla düzenlenecek "İsrail nefretine ve Yahudi karşıtlığına karşı durma" gösterisine ise izin verildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Alman polisi, İsrail'e destek gösterisi yapılacak alanda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.