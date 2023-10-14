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Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecini dondurdu

Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecini dondurdu

Suudi Arabistan, Gazze'de yaşanan vahşet nedeniyle İsrail ile normalleşme sürecini dondurdu

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Suudi hükümetine yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki savaşın devam ettiği bir ortamda, Riyad'ın İsrail ile olası normalleşme görüşmelerini askıya almaya karar verdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Orta Doğu turu kapsamında şu anda Riyad'da bulunduğunu belirten kaynak, Suudi Arabistan'ın "İsrail ile olası normalleşme görüşmelerini askıya almaya karar verdiğini ve ABD'li yetkilileri bu konuda bilgilendirdiğini" dile getirdi. 

Planlar rafa kaldırıldı

Reuters'a göre de konuya vakıf iki kaynak, Suudi Arabistan'ın ABD destekli İsrail ile ilişkileri normalleştirme planlarını rafa kaldırdığını ve dış politika önceliklerini hızla gözden geçirdiği bilgisini verdi. 

Gazze merkezli Filistinli silahlı direniş grubu Hamas ile İsrail arasında devam eden savaş, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nı İran'la ilişki kurmaya itti. 

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, çatışmaların patlak vermesinin akabinde ilk telefon görüşmesini İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptı. Taraflara göre liderler arasındaki görüşme 45 dakika sürdü. 

Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD destekli İsrail'le normalleşme görüşmelerinde gecikme yaşanacağını, Riyad'ın bunu ABD ile savunma anlaşmasını elde edebilme yolunda önemli bir koz olarak kullanacağını aktardı. 

Bölgede 7 Ekim'de patlak veren savaş öncesi hem İsrailli hem de Suudi liderler Orta Doğu'yu yeniden şekillendirebilecek olası bir anlaşmaya doğru istikrarlı şekilde ilerledikleri yorumlarını yapıyordu. 

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