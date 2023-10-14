İstanbul Silivri'de fabrikada çıkan yangın devam ediyor!

Silivri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Selimpaşa Mahallesi Selanik Caddesi'nde bulunan, 10 bin metrekare alana kurulu mobilya üretimi yapılan 3 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan alevler yükselirken, oluşan yoğun siyah duman çevreden de görüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikada bulunan işçiler, yangını fark ederek kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, dumandan etkilenen 3 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.