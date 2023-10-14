58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: 7. etabı Jay Vine kazandı!

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) yedinci etabın kazananı Avustralyalı Jay Vine, TUR'un bitmesine 1 gün kala aldığı etap zaferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 159,8 kilometrelik Selçuk-Manisa-İzmir etabı geçildi.

Etabı ilk sırada tamamlayan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi UAE Team Emirates'in Avustralyalı sporcusu Jay Vine, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye iddialı geldiğini belirten 27 yaşındaki tırmanışçı, "Buraya genel klasmanda daha fazla şey yapma düşüncesiyle gelmiştim. Ancak üçüncü ve dünkü etapta bazı problemler oldu. Ancak takım olarak burada kazanmayı çok istiyorduk. Sezonun bitmesine bir gün kala böyle bir etap galibiyeti almamız takım için çok iyi oldu." diye konuştu.

Son etapta kırmızı mayoyu giyeceğini aktaran Vine, "Kırmızı mayo bu turdan bekleyeceğim ana hedef olmasa bile yine de bizi mutlu eden bir başarı." dedi.

Vine, son 25 kilometresini tek başına önde götürdüğü etapla ilgili, "Çok uzun bir sezon sonunda burada kazanmak benim için çok iyi oldu. İyi çalışıp antrenman yapmıştım. İki büyük tura göre hazırlıklarımı yapmıştım ancak Giro d'Italia'yı bitiremedim. Çok sert ve uzun bir sezon oldu. Ayaklarımı uzatıp dinlenmek için pazartesiyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bugünkü son finalde karşıdan gelen rüzgarı fark etmiştim. Son dönüşü hedefledim. Orayı döndükten sonra daha kolay olacağını biliyordum. Bitişe kadar 60 kilometre hızla gidersem peloton bana yetişemezdi. Bunu düşünerek kendimi ileri ittirdim. Kendimi iyi hissettim ve başardım." ifadelerini kullandı.