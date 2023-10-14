BIST 8.113
DOLAR 27,76
EURO 29,21
ALTIN 1.725,74
HABER /  SPOR

Galatasaray'da yönetim kurulu ibra edildi

Galatasaray'da yönetim kurulu ibra edildi

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulunun 1 Ocak - 31 Mayıs 2023 dönemi faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi.

Abone ol

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurul toplantısında, 1 Ocak - 31 Mayıs 2023 tarihlerinde Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunuldu. Yönetim kurulunun faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi.

Genel kurulda ayrıca denetim kurulu için yapılan oylamada da oy birliğiyle ibra kararı çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
PKK'ya ağır darbe! MSB açıkladı, çok sayıda terörist etkisiz!
PKK'ya ağır darbe! MSB açıkladı, çok sayıda terörist etkisiz!
Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de başladı
Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de başladı
Almanya'da Filistinlilerin gösterisi yasaklandı İsrail yanlısı gösteriye izin verildi
Almanya'da Filistinlilerin gösterisi yasaklandı İsrail yanlısı gösteriye izin verildi
Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecini dondurdu
Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecini dondurdu
CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel Denizli'de konuştu
CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel Denizli'de konuştu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek'i hedef alan iddialara ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek'i hedef alan iddialara ilişkin açıklama
İstanbul'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
İstanbul'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
"Gazze, insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya" diyen Devlet Bahçeli'den İsrail'e uyarı
"Gazze, insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya" diyen Devlet Bahçeli'den İsrail'e uyarı
Anadolu Efes'ten Euroleague yönetimine İsrail için saygı duruşu tepki
Anadolu Efes'ten Euroleague yönetimine İsrail için saygı duruşu tepki
Uzmanlar uyarıyor: Kablosuz kulaklıkları 90 dakikadan fazla kullanmayın!
Uzmanlar uyarıyor: Kablosuz kulaklıkları 90 dakikadan fazla kullanmayın!
Beslenme ve diyet uzmanından sağlıklı kilo tavsiyeleri!
Beslenme ve diyet uzmanından sağlıklı kilo tavsiyeleri!
Rusya Dışişleri: Dünyanın geri kalanı ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak!
Rusya Dışişleri: Dünyanın geri kalanı ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak!