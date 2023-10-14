Bakan Hakan Fidan, Sisi'yle görüştü: Türkiye ve Mısır'dan ortak Filistin açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet, Mısır'a gitmişti. Bakan Fidan önce, ülkenin Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Bu görüşmede, İsrail-Hamas çatışması başta olmak üzere, bölgesel ve ikili meseleler ele alındı. Daha sonra Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Shoukry ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, "İsrail'i uluslararası hukuka bağlı kalmaya davet ediyoruz" derken Shoukry ise Filistin meselesinde Türkiye ile ortak vizyonu paylaştıklarını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. Bakan Shoukry, Fidan'ı kapıda karşıladı. İki bakan daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede Türkiye-Mısır ilişkilerinin her alanda güçlendirilmesi konusu ele alınırken, bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Fidan ve Shoukry ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. İki ülke siyasi ilişkiler, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ile Gazze Şeridi'ndeki şiddeti durdurma çabaları ve Filistinlilerin haklarının desteklenmesi konuları masaya yatırıldı.

Bakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşından ortak basın toplantısı...

Bakan Şükri: Filistinliler üzerindeki ciddi insani etkilerin üstesinden gelmek için çalışmanın önemi konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz.

Çatışmanın askeri operasyonlara doğru kayması, Filistin halkının meşru haklarının elde edilememesi nedeniyle ortaya çıktı. Filistin-İsrail krizinde 1967 kararlarının uygulanması gerekiyor. İkili ilişkilerimiz gelişiyor.

Bakan Fidan:

"Filistin sorunu Türkiye ve Mısır'ın ortak duruşa sahip olduğu bir konudur. Sivil can kayıplarını reddediyoruz, kınıyoruz. İsrail'in provokasyonlarıyla işgali derinleştiriyor. Türkiye ve Mısır olarak iki devletli çözümün tek geçerli yol olduğunu söylüyoruz. Filistinlilerin Mısır'a sürülme politikasını asla tasvip etmiyoruz.

Türkiye olarak geldiğimiz noktada dört hususun önem arz ettiğini düşünmekteyiz. Sivil can kayıplarının önüne geçilmeli. Bazı devletlerin İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı misillemeleri adeta haklı bir müdahale gibi göstermeye çalıştığını görmekteyiz. Böylesine çarpık ve gayrı insani bir yaklaşım, sadece ve sadece daha fazla şiddete, daha fazla masum can kaybına yol açar. İsrail'i uluslararası hukuka davet ettiğimizi bir kez daha tekrar ediyorum. Filistinlilerin yerinden edilmesine sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Mısır'a sürülme politikasını asla tasvip etmiyoruz. Çatışmanın coğrafi olarak yayılması engellenmeli. Bölgedeki ülkelerle sürekli temastayız

İki devletli çözüm süreci başlatılmalı. Ortadoğu'da barış sadece bölgesel alternatiflerle değil, Filistinlilerle tesis edilebilir. Barış olmadan güvenlik tesis edilemez. Müslüman ülkeler olarak Filistinlilerin bekasını gözetecek, adil ve kalıcı bir barışın garantörü olacak bir mekanizmanın kurulmasıdır.

"Mısır tarihi bir rol oynadı"

Krizin ilk anından itibaren yardımlar için çalışma içinde olduk. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yardım uçaklarını gönderdik. Mısır'da kurulan koordinasyon merkezleri büyük iş görmekte. Başka ülkelerle de arayış içindeyiz. Yardımları gönderen ülkelerden Mısır'a getirmek başka bir konu bunu sınırdan geçirmek başka bir konu. Sınırın diğer tarafında savaş şartları var. Mısır gerçekten tarihi bir rol oynadı.

"İçeride 300 vatandaşımız var"

Tahliyeler konusunda Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla yakın işbirliği içindeyiz. İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunun 30'unun tahliyesini başardık.Bunların listesi ilgili makamlara verildi. Gerekli çalışmalar yürütülüyor."

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Bakan Fidan'ı kabul etti

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire’de bulunan Bakan Fidan’ı kabul etti.

Gazze Şeridi’nde yükselen askeri gerilime yönelik gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede taraflar, “mevcut durumun bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik tehdit oluşturduğu, şiddetin derhal durdurulması, sükunetin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların artırılması” konusunda fikir birliğine vardı.

Tarafların, bölgedeki sivillerin korunması, yerlerinden edilmesi risklerine karşı acil ve etkili tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldığı görüşmede, “Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiği” vurgulandı.

Taraflar ayrıca "Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğini" vurguladı.

Mısır-Türkiye arasındaki işbirliğine ilişkin gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Sisi, ikili ilişkilerde karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde görülen gelişmelerden memnuniyetini dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı, ilerleyen süreçte iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve yeni bir aşamaya taşımak için çalışmaya devam etmenin, çeşitli ikili işbirliği mekanizmalarını harekete geçirmek için karşılıklı adımların sürdürülmesinin ve somut ilerlemelerin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

İsrail-Filistin çatışması